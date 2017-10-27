Кабмин пригрозил тюрьмой за невключение тепла в домах

Если будут обнаружены факты саботажа, бездействия или несвоевременного выполнения обязанностей органами местного самоуправления, соответствующие материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру.

Об этом в пятницу, 27 октября, во время селекторного совещания заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. При этом он напомнил, что за ненадлежащее исполнение своих обязанностей главам органов местного самоуправления грозит до пяти лет тюрьмы.

Я прошу всех опомниться и перестать перекладывать свою управленческую несостоятельность на центральные органы власти или ОГА, – подчеркнул чиновник.

Напомним, отопительный сезон в Украине стартовал 15 октября.

Как сообщал УРА-Информ, в связи с аварийными повреждениями теплосетей 234 жилых киевских дома все еще не были подключены к отоплению.