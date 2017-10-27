Кабмин пригрозил тюрьмой за невключение тепла в домах

Областные власти до вторника, 31 октября, должны подготовить все проблемные вопросы прохождения отопительного сезона по своим регионам.
Если будут обнаружены факты саботажа, бездействия или несвоевременного выполнения обязанностей органами местного самоуправления, соответствующие материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру.
Об этом в пятницу, 27 октября, во время селекторного совещания заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. При этом он напомнил, что за ненадлежащее исполнение своих обязанностей главам органов местного самоуправления грозит до пяти лет тюрьмы.
Я прошу всех опомниться и перестать перекладывать свою управленческую несостоятельность на центральные органы власти или ОГА, – подчеркнул чиновник.
Напомним, отопительный сезон в Украине стартовал 15 октября.
Как сообщал УРА-Информ, в связи с аварийными повреждениями теплосетей 234 жилых киевских дома все еще не были подключены к отоплению.