Интерпол объявил в розыск Чауса - ФОТО

В Украине его поймали на взятке в 150 тысяч долларов. Как сообщает в пятницу, 27 октября, пресс-служба Интерпола, досье Чауса опубликовано на сайте Международной организации. Там, в частности, сказано, что Чауса разыскивают правоохранительные органы Украины.

Причина, по которой он объявлен в розыск указана - "получение взятки".

Напомним, в апреле глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экстрадиция Чауса из Молдовы в Украину может занять от нескольких месяцев до года. Он также заверил, что украинская сторона подала все необходимые для экстрадиции документы.

Как сообщал УРА-Информ, Молдова отказала судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища.