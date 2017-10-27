10:34 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Интерпол объявил в розыск Чауса - ФОТО

Международная организация уголовной полиции Интерпол объявила в розыск беглого судью Днепровского районного суда Николая Чауса.

Интерпол объявил в розыск Чауса - ФОТО

В Украине его поймали на взятке в 150 тысяч долларов. Как сообщает в пятницу, 27 октября, пресс-служба Интерпола, досье Чауса опубликовано на сайте Международной организации. Там, в частности, сказано, что Чауса разыскивают правоохранительные органы Украины.

Причина, по которой он объявлен в розыск указана - "получение взятки".

Напомним, в апреле глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экстрадиция Чауса из Молдовы в Украину может занять от нескольких месяцев до года. Он также заверил, что украинская сторона подала все необходимые для экстрадиции документы.

Как сообщал УРА-Информ, Молдова отказала судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища.


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