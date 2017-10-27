Германия подтвердила готовность помочь в лечении Умерова и Чийгоза, - Порошенко

Об этом сегодня во время встречи с освобожденными представителями Меджлиса заявил президент Петр Порошенко.

"Офис канцлера Меркель подтверждает готовность к оказанию необходимой помощи. И это не просто потому, что надо помочь в лечении, а это символ того, насколько вопрос Ахтема Чийгоза, насколько вопрос Ильми Умерова, насколько вопрос всех заложников, политических заключенных, которые расположены на территории РФ, важны для всего международного сообщества", - заявил Петр Порошенко.

Глава правительства отметил, что сила и несокрушимость духа Умерова и Чийгоза является символом международной солидарности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вернулись в Украину. Их рейс из Стамбула прибыл в аэропорт Борисполя.