14:25 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чийгоз и Умеров прибыли в Киев

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вернулись в Украину. Их рейс из Стамбула прибыл в аэропорт Борисполя.

Чийгоз и Умеров прибыли в Киев

Об этом сообщает Мининформполитики.

"Они уже приземлились", – сообщила представитель пресс-службы.

По данным СМИ, председателей Меджлиса встречают дочь Ильми Умерова Айше Умерова, жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова, адвокат Николай Полозов, а также члены Меджлиса крымскотатарского народа.

Также особщается, что с освобожденными крымскими татарами в 16:00 27 октября встретится президент Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Европейском Союзе приветствовали освобождение заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза и призвали Россию изменить свое решение о запрете Меджлиса.


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