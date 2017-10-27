Чийгоз и Умеров прибыли в Киев

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вернулись в Украину. Их рейс из Стамбула прибыл в аэропорт Борисполя.
Об этом сообщает Мининформполитики.
"Они уже приземлились", – сообщила представитель пресс-службы.
По данным СМИ, председателей Меджлиса встречают дочь Ильми Умерова Айше Умерова, жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова, адвокат Николай Полозов, а также члены Меджлиса крымскотатарского народа.
Также особщается, что с освобожденными крымскими татарами в 16:00 27 октября встретится президент Петр Порошенко.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Европейском Союзе приветствовали освобождение заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза и призвали Россию изменить свое решение о запрете Меджлиса.