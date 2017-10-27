Британский журнал эпично потроллил Путина - ФОТО

Отметим, что сама надпись на обложке гласит "Царь был рожден через 100 лет после революции". Также в издании сообщается, что и либеральные реформаторы, так и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как царе XXI века.

"В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия снова находится под властью царя", - говорится в Twitter The Economist.

Кроме того, по мнению авторов, "Путин подкрепляет свою власть репрессиями и военными конфликтами". По этому поводу пользователи сети уже высмеяли обложку The Economist.

"Путин - это кусок дерьма из России", - написал Иван Иванов.

"Царя" на кол!" - написал еще один пользователь.

Особенное внимание юзеры обратили на "награды" Путина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии провели собственное расследование о возможных связях американского лидера Дональда Трампа с Россией.