Британский журнал эпично потроллил Путина - ФОТО

Известный журнал "The Economist" разместил на обложке нового номера коллаж с Владимиром Путиным в образе царя.
Отметим, что сама надпись на обложке гласит "Царь был рожден через 100 лет после революции". Также в издании сообщается, что и либеральные реформаторы, так и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как царе XXI века.
"В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия снова находится под властью царя", - говорится в Twitter The Economist.
Кроме того, по мнению авторов, "Путин подкрепляет свою власть репрессиями и военными конфликтами". По этому поводу пользователи сети уже высмеяли обложку The Economist.
"Путин - это кусок дерьма из России", - написал Иван Иванов.
"Царя" на кол!" - написал еще один пользователь.
Особенное внимание юзеры обратили на "награды" Путина.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии провели собственное расследование о возможных связях американского лидера Дональда Трампа с Россией.