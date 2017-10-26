Жителям Донетчины Красный крест отправил 13 тонн гуманитарной помощи

Такие данные распространила пресс-служба ГПСУ. Согласно этим данным – через пункт пропуска "Новотроицкое" на неконтролируемые территории последовало сразу восемь грузовиков с гуманитарной помощью.

Данные автомобили перевозили жителям востока продуктове, а также гигиенические наборы весом около 13 тонн, которые были переданы миссией комитета Красного Креста – уточняют в сообщении. Данный груз предназначен для жителей Донетчины.

Как сообщал УРА-Информ, в августе Красный крест направил на Донетчину семь грузовиков с гуманитарной помощью.