Во Львовской области запустили солнечную электростанцию

Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

Отмечается, что общая мощность электростанции составляет 20 МВт. Электростанция размещена на площади 12 га.

Ожидается, что в год электростанция будет вырабатывать 6,5 млн кВт/час электроэнергии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Николаевщине была введена в эксплуатацию новая очередь Тузловской ветроэлектростанции. Так, в эксплуатацию ввели следующую очередь ООО "Ветровой парк" Причерноморский", который находится в пределах Тузловского сельсовета.