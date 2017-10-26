В зоне АТО 82 силовика пропали без вести

Так, все эти военные пропали именно в зоне АТО. Такие данные в рамках встречи с семьями пропавших передал глава Управления военного сотрудничества ВСУ - Алексей Ноздрачев. Согласно его словам – в ВСУ на данный момент есть 82 без вести пропавших бойца. И уже идентифицировали примерно половину из них.

Известно, что ВСУ еще в сентябре 2014 г. приступили к поиску бойцов, пропавших без вести. Но возможности по идентификации все же ограничены – нет экспертиз, не позволяет законодательство – добавил Ноздрачев.

Как сообщал УРА-Информ, боевикам Донбасса за неделю из России доправлено 20 единиц тяжелого вооружения.