В Россию въехала машина с "грузом 200" - ОБСЕ

Они пересекли границу 21 октября. Об этом сообщается на официальном сайте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Согласно сообщению, наблюдатели миссии зафиксировали проезд фургон. Около восьми часов вечера он прибыл в пограничный пункт пропуска Донецк с украинской стороны и пересек границу в направлении РФ.

Вместе с тем, накануне, 20 октября, представители миссии там же видел две машины скорой помощи с номерными знаками так называемой "ЛНР". Они прибыли на пограничный пункт пропуска Донецк и проехали через границу в РФ около 11 часов утра.

Эти же машины вернулись в Украину в этот же день около шести часов вечера, - добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за время АТО на Донбассе в ОБСЕ насчитали более 20 машин с "грузом 200" в Россию.