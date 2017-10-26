В четверг в Украину придут дожди, в некоторые области – мокрый снег

Атмосферные фронты с северо-запада Европы принесут дожди, в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и Луганскую области - мокрый снег и дождь. Лишь в южной части Украины осадки маловероятны. Ночью в западных и северных областях дожди с переходом в мокрый снег, на дорогах местами образование гололедицы, днем в Украине, кроме южных областей, небольшие дожди, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 метров на секунду, в западных областях местами порывы могут достигать 15-18 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня синоптики обещают дождь. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса со знаком плюс. Днем потеплеет до 9-11 градусов.

На западе Украины также небольшой дождь, днем местами, в Черновицкой и Закарпатской областях без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 2-8 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 7-14 градусов.

На севере страны в четверг дождь, ночью местами с мокрым снегом, в Черниговской и Сумской областях ночью и днем мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 7-12 градусов.

В центре Украины днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. Днем будет от 2 до 7 теплых градусов.

На востоке днем небольшой дождь, в Харьковской области местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 2-8 градусов

На юге страны сегодня будет сухо и тепло. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 5-13 градусов.

В Крыму также без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов.