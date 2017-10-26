12:19 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черновцах отравились 55 учеников школы

В общеобразовательной школе №27 отравились по меньшей мере 55 учеников. Все пострадавшие начали жаловатся на плохое самочувствие после обеда в школьной столовой.

В Черновцах отравились 55 учеников школы

Об этом сообщил начальник управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк.

Согласно его словам, дети младшей школы заболели вечером 25 октября после посещения группы продленного дня, все они обедали в школе.

Известно, что из 55 пострадавших, один ребенок находится на стационарном лечении, остальные – лечатся амбулаторно.

В настоящее время в школе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", в Ужгороде из школы №9 экстренно эвакуировали детей из-за выброса газа. Пятерых школьников из-за отравления забрала скорая.


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