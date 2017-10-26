В Черновцах отравились 55 учеников школы

Об этом сообщил начальник управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк.

Согласно его словам, дети младшей школы заболели вечером 25 октября после посещения группы продленного дня, все они обедали в школе.

Известно, что из 55 пострадавших, один ребенок находится на стационарном лечении, остальные – лечатся амбулаторно.

В настоящее время в школе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", в Ужгороде из школы №9 экстренно эвакуировали детей из-за выброса газа. Пятерых школьников из-за отравления забрала скорая.