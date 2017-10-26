В Черниговской области прошли антитеррористические учения

К военным маневрам также присоединились сотрудники СБУ, Нацполиция, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Вооруженные сил Украины, Военная службы правопорядка, Нацгвардия и представители органов власти и местного самоуправления.

Как отмечается, учения проходили на железнодорожной станции "Сновск". По словам сотрудников СБУ, основная цель тренировок это прежде всего отработка алгоритма на противодействие диверсионно-террористическим группам. А также на их поиск и других задач, направленных на совершенствование взаимодействия между субъектами борьбы с терроризмом в регионе.

Также участники во время антитеррористических учений проверили и проанализировали эффективность сил и средств, задействованных для противодействия проявлениям терроризма на объектах транспортной инфраструктуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Запорожской АЭС уже стартовали специальные учения антитеррористической направленности.