04:00 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черниговской области прошли антитеррористические учения

Правоохранительные органы нашей страны провели антитеррористические учения в Черниговской области. Об этом заявили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

В Черниговской области прошли антитеррористические учения

К военным маневрам также присоединились сотрудники СБУ, Нацполиция, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Вооруженные сил Украины, Военная службы правопорядка, Нацгвардия и представители органов власти и местного самоуправления.

Как отмечается, учения проходили на железнодорожной станции "Сновск". По словам сотрудников СБУ, основная цель тренировок это прежде всего отработка алгоритма на противодействие диверсионно-террористическим группам. А также на их поиск и других задач, направленных на совершенствование взаимодействия между субъектами борьбы с терроризмом в регионе.

Также участники во время антитеррористических учений проверили и проанализировали эффективность сил и средств, задействованных для противодействия проявлениям терроризма на объектах транспортной инфраструктуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Запорожской АЭС уже стартовали специальные учения антитеррористической направленности.


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