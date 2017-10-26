Умеров планирует вернуться в Крым

Об этом он заявил сегодня, 26 октября, на брифинге в Анкаре.

"По крайней мере я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым", - сказал он.

При этом он сообщил, что он и Ахтем Чийгоз не просили помилования у президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Где-то пару недель назад ко мне приехали два высокопоставленных ФСБшника из Москвы. Они предложили мне написать прошение на имя Путина о помиловании. Я категорически отказался. Потом больше никаких разговоров не было", - сказал Умеров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены от уголовного преследования. По его словам, Чийгоза и Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару.