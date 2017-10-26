13:51 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У жителя Черкасчины изъят арсенал оружия

Мужчина поведал, что выявленный арсенал боеприпасов он привез недавно из зоны АТО.

У жителя Черкасчины изъят арсенал оружия

На Черкасчине сотрудники правоохранительных органов провели изъятие у местного жителя арсенала оружия. Такие данные распространила пресс-служба полиции.

Так, к служащим Уманского полицейского отдела поступили данные о том, что 58-летний житель села Маньковка хранит незарегистрированное оружие в своем помещении, а также боеприпасы. Эти данные вскоре подтвердились – у мужчины нашли несколько гранат, запалы, дымовую шашку, выстрел к гранатомету, патроны и прочее.

Как сообщал УРА-Информ, схрон боеприпасов недавно был выявлен в ангаре на Кировоградщине.


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