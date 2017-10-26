Судебный процесс об отмывании якобы похищенных в Казахстане денег принял неожиданный поворот

Однако судебный процесс вдруг принял неожиданный поворот. Суд города Нью-Йорк принял решение допросить в рамках слушаний истца Кенеса Ракишева – человека, который "засветился" в качестве подставного лица в ряде схем по отжиму бизнеса президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его окружением.

В нашем распоряжении оказалась стенограмма допроса Кенеса Ракишева. Так что мы можем утверждать, что некоторые подробности этого допроса свидетельствуют о политической подоплеке дела. И косвенно подтверждают тот факт, что суть претензий Назарбаева к Аблязову целиком и полностью лежит в сфере политики и личных интересов президента и его окружения.

О том, что судебный процесс в Нью-Йорке получит неожиданное продолжение, стало известно в начале октября. Тогда на просторах интернета появилась информация http://rakishev.org/corruption/nazarbaevskogo-funta-kenesa-rakisheva-budut-sudit-v-nyu-jorke/ ), что в ходе судебного разбирательства американский суд прислушался к просьбе представителей ответчика и принял решение вызвать на допрос Кенеса Ракишева.

По сути, подобное решение судьи сторона ответчика должна была бы расценивать как большую победу. Ведь как бы не разворачивались события, ответчик все равно бы получил шанс получить определенный профит. И все - благодаря американскому законодательству.

Дело в том, что неявка Ракишева на допрос, согласно действующим в США законам, повлекла бы за собой серьезные штрафные санкции в отношении истца - то есть "ВТА-Банка". А может быть, даже завершилась бы проигрышем в иске.

Но, судя по всему, представители ответчика рассчитывали на то, что Ракишев в суд таки придет. Потому что, благодаря все тем же американским законам, во время такого допроса все стороны процесса имеют право задавать находящемуся под присягой человеку любые вопросы. Даже если они напрямую не касаются предмета иска.

Эту особенность законодательства часто используют для того, чтобы продемонстрировать суду политическую составляющую иска или подвергнуть сомнению моральные качества, правдивость стороны свидетеля либо истца. Так что адвокаты ответчиков по иску наверняка заготовили заранее множество интересных вопросов для Ракишева. По крайней мере, еще до 11 октября представители ответчиков обещали: в суде обязательно прозвучат вопросы о взаимоотношениях Ракишева с Тимуром Кулибаевым (олигархом, зятем Назарбаева), Гогой Ашкенази и самим Нурсултаном Назарбаевым – людьми, которых сам Аблязов считает прямыми организаторами его политического и уголовного преследования – и призывали интересующихся ходом судебного процесса запасаться поп-корном.

По понятным причинам, мы и мечтать не могли, что нам представится шанс в деталях узнать, что же конкретно говорил на допросе Ракишев. Пока к нам в руки не попал протокол допроса Ракишева.

Этот конфиденциальный документ мы получили от человека, представившегося сотрудником "ВТА-Банка". По роду своей деятельности он знаком с ходом дела. Свое решение "слить" ответы нынешнего председателя совета директоров банка наш собеседник объяснил просто: считает Ракишева виновным в уничтожении процветающего на момент "национализации" банка. Ведь в период, когда "ВТА-Банк" "отжали" у законного владельца Мухтара Аблязова после его отказа продать часть бизнеса Назарбаеву за мизерную сумму, его собственный капитал составлял около 4 миллиардов долларов. Но после после серии "реструктуризаций" в 2014 году банк был куплен Кенесом Ракишевым, сыном одного и зятем другого близкого друга президента Назарбаева. Ракишев и до этого не раз выступал подставным лицом в схемах по отжиму бизнесов в пользу президента Назарбаева. Так случилось и в этот раз. "Покупка" банка с капиталом в несколько миллиардов обошлась Ракишеву в смехотворные 16 тысяч долларов!

За несколько лет под "чутким управлением" нового "собственника" банк превратился в хранилище "плохих" активов и "черную дыру" для бюджета – на его поддержку было потрачено самое малое 15 миллиардов долларов. В конечном итоге Ракишев и вовсе затеял рискованную процедуру поглощения "ВТА-Банка" "Казкоммерцбанком", вследствие чего многие сотрудники "ВТА-Банка" лишились работы и средств к существованию. Этот факт, к слову, тоже определенным образом повлиял на решение нашего собеседника передать протокол допроса Ракишева журналистам.

А мы предлагаем ознакомиться с протоколом допроса Кенеса Ракишева и нашим читателям.

Редакция пока продолжает изучать полученный протокол допроса. Впрочем, наше внимание уже привлек один красноречивый факт: в ходе допроса адвокат Ракишева настоятельно рекомендовал ему не отвечать на вопрос, вел ли он переписку о делах Храпуновых и Аблязова с помощником экс-премьера и экс-главы Администрации президента, а ныне – председателя Комитета Национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. И Ракишев советом адвоката воспользовался. А ведь согласно американскому законодательству, единственной причиной, по которой допрашиваемому под присягой разрешено не отвечать на поставленный вопрос, может служить лишь риск, что ответив, он будет свидетельствовать против самого себя.

Пока мы продолжим изучать протокол допроса Ракишева. И приглашаем поучаствовать в этом и наших англоязычных читателей и сообщать нам обо всех выявленных ими в этом документе интересных моментах.