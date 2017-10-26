Суд над Януковичем перенесли на 4 декабря

Об этом заявил судья Владислав Девятко, сообщает РБК-Украина.

По словам судьи, длительный перерыв связан с тем, что новому адвокату Януковича нужно время на изучение материалов дела.

"Суд объявляет перерыв до 14 часов 4 декабря. Предоставим время адвокату на изучение материалов дела", - подчеркнул судья.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", новым государственным адвокатом по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича буде Игорь Ляшенко.

Примечательно, что это уже третий адвокат, назначенный государством Януковичу. 21 августа стало известно, что новым адвокатом Януковича будет Максим Герасько. 25 октября Оболонский суд принял решение заменить Герасько в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины в государственной измене.