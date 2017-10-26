Синоптики предупреждают о сильном ветре и мокром снеге в четверг

Порывы ветра во многих регионах могут достигать 15-18 метров на секунду, а также будет идти мокрый снег. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях усилится ветер.

Вместе с тем, по данным синоптиков, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях сегодня на дорогах - налипание мокрого снега.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, почти по всей территории Украины сегодня ожидаются дожди. Так, украинские синоптики ожидают переменную облачность и местами дожди на востоке Украины, температура воздуха составит от 5 до 9, на юге страны без осадков - от 9 до 14 градусов тепла.