Россия за неделю отправила террористам Донбасса 20 единиц тяжелого вооружения

Известно, что Россия в течение недели доставила террористам на оккупированный Донбасс минимум 20 единиц вооружения. Такие данные в социальной сети Facebook распространил лидер группы "Информационное сопротивление" – Д. Тымчук.

Согласно данным Тымчука, среди привезенного с территории России вооружения есть сразу четыре "Града". "С целью обеспечения деятельности на востоке террористов 1 АК "ДНР" и 2 АК "ЛНР" с территории России также привезли 1600 тонн ГСМ, а также 600 тонн иных технических средств.

Как сообщал УРА-Информ, в Россию была отправлена машина с убитыми на Донбассе боевиками.