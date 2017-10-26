14:49 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко прокомментировал покушение на Мосийчука

Глава страны Петр Порошенко остро отреагировал на теракт, произошедший вечером 25 октября в Киеве.

Порошенко прокомментировал покушение на Мосийчука

Об этом президент Украины сообщил на своей странице в 

Также украиский лидер государства выразил соболезнования семьям погибших при взрыве и пожелал выздоровления пострадавшим.

"Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление", - написал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук прооперирован. Его состояние удовлетворительной, операцию он перенес успешно. 

Вместе с тем Мосийчук уже передал для публикации свое заявление, в котором утверждает, что заказчики покушения на него находятся в России, а исполнители в Киеве. По его словам, он не исключает, что российская агентура - в патриотической среде.


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