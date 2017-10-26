00:30 26.10.2017 | Общество | Новости
100177276:mysnichenko

Поляки не видят угроз своему рынку труда из-за украинцев

В Польше 42 процента опрошенных служащих убеждены, что украинцы, работающие в их стране, тормозят рост зарплаты в стране.

Поляки не видят угроз своему рынку труда из-за украинцев

При этом совершенно противоположного мнения придерживаются 50% респондентов. Об этом говорят результаты исследования, которое было проведено Kantar Millward Brown. Согласно ему – убеждены, что приезд украинцев тормозит рост заработка – граждане с начальным образованием, у которых небольшие зарплаты.

Но опрос также свидетельствует, что поляки никаких угроз из-за украинцев на рынке труда не видят. Хотя 88 % думают, что украинцы отнимают у них работу. Другое мнение – у 10% опрошенных.

Как сообщал УРА-Информ, поляки уже борются с украинизацией своего рынка труда.


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