Поляки не видят угроз своему рынку труда из-за украинцев

При этом совершенно противоположного мнения придерживаются 50% респондентов. Об этом говорят результаты исследования, которое было проведено Kantar Millward Brown. Согласно ему – убеждены, что приезд украинцев тормозит рост заработка – граждане с начальным образованием, у которых небольшие зарплаты.

Но опрос также свидетельствует, что поляки никаких угроз из-за украинцев на рынке труда не видят. Хотя 88 % думают, что украинцы отнимают у них работу. Другое мнение – у 10% опрошенных.

Как сообщал УРА-Информ, поляки уже борются с украинизацией своего рынка труда.