Парубий пришел проведать Мосийчука

Пострадавший во время взрыва, который прогремел в Киеве в среду вечером, политик находится в Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Глава парламента пояснил, что он пришел, чтобы навестить Масийчука потому, что депутат народный ранен.

По его словам, он переписывался с ним в Facebook.

Это трагедия, отметил Парубий, добавив, что это не первый теракт, на него также было совершено покушение. Сейчас я иду только к Игорю Мосийчуку, - уточнил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народного депутата Украины Игоря Мосийчука, который вчера пострадал он взрыва в Киеве, перевезли в другую больницу. Это связано с безопасностью политика.

Депутата на медицинской каталке вывезли из больницы и перенесли в карету скорой помощи. Вместе с тем, место расположения больницы, куда перевели политика, не называется, однако, скорее всего это будет институт Шалимова.