Опять метель: в нескольких городах Украины выпал снег - ФОТО

Отмечается, что резкая перемена погоды произошла в Харькове, Корсуне, Чернигове и Черкассах. Зима, оказалось, не так далеко, как кажется.

Так, в социальных сетях уже начали появляться фотографии и видео внезапно выпавших осадков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за сильных дождей, порывов ветра и гроз по состоянию на утро 21 сентября 2017 года в восьми областях Украины обесточено 130 населенных пунктов. Так, в результате осложнения погодных условий сработала система защиты линий электропередач.