16:15 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Опять метель: в нескольких городах Украины выпал снег - ФОТО

В ночь на четверг, 26 октября,  в некоторых городах Украины выпал первый снег. Об этом трубят пользователи в соцсетях.

Опять метель: в нескольких городах Украины выпал снег - ФОТО

Отмечается, что резкая перемена погоды произошла в Харькове, Корсуне, Чернигове и Черкассах. Зима, оказалось, не так далеко, как кажется.

Так, в социальных сетях уже начали появляться фотографии и видео внезапно выпавших осадков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за сильных дождей, порывов ветра и гроз по состоянию на утро 21 сентября 2017 года в восьми областях Украины обесточено 130 населенных пунктов. Так, в результате осложнения погодных условий сработала система защиты линий электропередач.


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