10:32 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новым адвокатом Януковича назначили Игоря Ляшенко

Новым государственным адвокатом по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича будет Игорь Ляшенко.

Новым адвокатом Януковича назначили Игоря Ляшенко

Защитник в среду вечером, 25 октября, прибыл суд с соответствующим поручением от Регионального центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи. Как сообщила сегодня утром пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко, Ляшенко из Николаевской области, имеет лицензию адвоката с февраля 2012 года.

Напомним, это уже третий адвокат, назначенный государством Януковичу. 21 августа стало известно, что новым адвокатом Януковича будет Максим Герасько.

25 октября Оболонский суд принял решение заменить Герасько в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины в государственной измене.

Как сообщал УРА-Информ, в решении суда указано, что Герасько проявил "непрофессионализм и отсутствие достаточной квалификации" для оказания правовой помощи в данном уголовном производстве, которое является крайне сложным.


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