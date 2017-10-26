Новым адвокатом Януковича назначили Игоря Ляшенко

Защитник в среду вечером, 25 октября, прибыл суд с соответствующим поручением от Регионального центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи. Как сообщила сегодня утром пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко, Ляшенко из Николаевской области, имеет лицензию адвоката с февраля 2012 года.

Напомним, это уже третий адвокат, назначенный государством Януковичу. 21 августа стало известно, что новым адвокатом Януковича будет Максим Герасько.

25 октября Оболонский суд принял решение заменить Герасько в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины в государственной измене.

Как сообщал УРА-Информ, в решении суда указано, что Герасько проявил "непрофессионализм и отсутствие достаточной квалификации" для оказания правовой помощи в данном уголовном производстве, которое является крайне сложным.