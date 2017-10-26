12:57 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новый адвокат Януковича заявил, что хочет встретится со своим подзащитным

В четверг 26 октября суд по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича отложил судебное заседание до 12 часов дня 4 декабря.

Новый адвокат Януковича заявил, что хочет встретится со своим подзащитным

Судья пояснил, что это необходимо для того, чтобы новый адвокат смог ознакомиться с материалами уголовного производства, которое насчитывает 21 том. Вместе с тем новый адвокат Януковича Игорь Ляшенко, заявил, что для качественной защиты ему необходимо будет встретиться с его подзащитным.

По его мнению это необходимо для согласования позиций. Сегодня после завершения судебного заседания, Ляшенко, в частности, подчеркнул, что без встречи защита является слабой и некачественной. Необходимо знать позицию Януковича, - пояснил адвокат.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, когда может состояться встреча и каким образом он будет контактировать со своим подзащитным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, новым государственным адвокатом по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича будет Игорь Ляшенко. Защитник в среду вечером, 25 октября, прибыл суд с соответствующим поручением от Регионального центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.


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