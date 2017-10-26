Наследный принц Саудовской Аравии замахнулся основать город посреди пустыни

Об этом передает агенство Bloomberg. Основную часть денежных средств на себя возьмет инвестфонд королевства Public Investment Fund, местные и международные частные инвесторы и шейхи. Город запланирован так, чтобы функционировать независимо от Эр-Рияда, со своим муниципалитетами.

Под строительство города выделено около 25 900 кв. км территории, сам мегаполис должен будет объединить в себе пути коммуникации Египта, Иордании и всей северной Африки.

Главным менеджером строительства города будет бывший глава Siemens и Alcoa Клаус Кляйнфельд.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно сотрудники полиции в Саудовской Аравии задержали по меньшей мере 40 человек за раздувание разногласий в стране через социальные сети.