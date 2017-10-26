05:30 26.10.2017 | Общество | Новости
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Наследный принц Саудовской Аравии замахнулся основать город посреди пустыни

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что инвестирует более 500 000 000 000 долларов в создание искусственного города на берегу Красного моря.

Наследный принц Саудовской Аравии замахнулся основать город посреди пустыни

Об этом передает агенство Bloomberg. Основную часть денежных средств на себя возьмет инвестфонд королевства Public Investment Fund, местные и международные частные инвесторы и шейхи. Город запланирован так, чтобы функционировать независимо от Эр-Рияда, со своим муниципалитетами.

Под строительство города выделено около 25 900 кв. км территории, сам мегаполис должен будет объединить в себе пути коммуникации Египта, Иордании и всей северной Африки.

Главным менеджером строительства города будет бывший глава Siemens и Alcoa Клаус Кляйнфельд.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно сотрудники полиции в Саудовской Аравии задержали по меньшей мере 40 человек за раздувание разногласий в стране через социальные сети.


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