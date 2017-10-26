На Одесчине изъята партия сжиженного газа

Так, был изъят сжиженный газ на четыре миллиона гривен - в Одесской области. Такие данные распространила пресс-служба Госфискальной службы. Согласно данным – на территории поселка Одесчины предприятие без любых документов торговало сжиженным газом – за наличные, а также по безналу.

Оказалось, что эта продукция ранее была ввезена в страну в обход контроля таможенников. Работниками налоговой милиции Одесчины была прекращена деятельность газонаполнительной станции на 350 т.

Как сообщал УРА-Информ, Украина вскоре может начать экспорт природного газа.