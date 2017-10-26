На Луганщине задержали информатора террористов

Работники СБУ провели задержание в районе Лисичанска на Луганщине информатора террористов "ЛНР". Такие данные распространила пресс-служба СБУ.

Было установлено, что местный житель постоянно передавал сведения террористу незаконных вооруженных формирований т.н. "ЛНР". От куратора он также получил задание собирать данные о направлениях движения, о дислокации, о численности военной техники ВСУ. Также подозреваемый получил распоряжение – сообщать террористам про местных, которые служат в правоохранительных органах.

Как сообщал УРА-Информ, информатора террористов задержали в зоне АТО.