Мосийчука перевезли в другую больницу - ФОТО

Это связано с безопасностью политика. Как сообщает телеканал "Эспрессо" депутата в четверг, 26 октября, после пяти часов вечера увезли из клиники, где он находится в реанимации.

Его повезли к тому врачу, у которого он уже лечился ранее. Депутата на медицинской каталке вывезли из больницы и перенесли в карету скорой помощи. Вместе с тем, место расположения больницы, куда перевели политика, не называется, однако, скорее всего это будет институт Шалимова.

Напомним, в Радикальной партии не исключают, что покушение на народного депутата Игоря Мосийчука мог организовать народный депутат от "Оппоблока" Сергей Левочкин.

Как сообщал УРА-Информ, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что вчерашний взрыв, это покушением на Мосийчука и на команду и политическую позицию партии. Теракт могли устроить российские спецслужбы, или даже политические оппоненты радикалов, в частности, причастным к этому может быть и бывший глава администрации президента Левочкин, - заявил Ляшко.