Красный Крест передал Украине лекарства от ботулизма и столбняка - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Отметим, что такое количество лекарств, которое Украина получила в качестве гуманитарной помощи, полностью покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев.

В вдеомстве добавили, что в текущем году ботулизмом в Украине заболели 108 человек, еще зарегистрировано 13 случаев столбняка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Красный крест" недавно направил сразу восемь грузовиков с гуманитарной помощью жителям Донецкой области. Данные автомобили перевозили жителям востока продуктове, а также гигиенические наборы весом около 13 тонн, которые были переданы миссией комитета Красного Креста – уточняют в сообщении.