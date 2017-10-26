15:58 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест передал Украине лекарства от ботулизма и столбняка - ФОТО

Международный комитет Красного Креста направил украинскому государству 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. 

Красный Крест передал Украине лекарства от ботулизма и столбняка - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Отметим, что такое количество лекарств, которое Украина получила в качестве гуманитарной помощи, полностью покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев.

В вдеомстве добавили, что в текущем году ботулизмом в Украине заболели 108 человек, еще зарегистрировано 13 случаев столбняка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Красный крест" недавно направил сразу восемь грузовиков с гуманитарной помощью жителям Донецкой области. Данные автомобили перевозили жителям востока продуктове, а также гигиенические наборы весом около 13 тонн, которые были переданы миссией комитета Красного Креста – уточняют в сообщении. 


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