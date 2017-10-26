Януковичу до в четверг могут назначить нового адвоката

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве должен исполнить постановления Оболонского районного суда. Об этом сообщила журналистам заместитель директора регионального центра Ирина Радченко.

По ее словам, сейчас Центр работает над этим вопросом. Вся информация по поводу назначения будет размещена на сайте регионального центра. На четверг будет обеспечено предоставление правовой помощи, будет назначен защитник, - заверила Радченко.

Напомним, 25 октября суд отстранил госадвоката Януковича Герасько из-за непрофессионализма.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в среду, 25 октября, постановил перенести судебное заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.