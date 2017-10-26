08:57 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики за сутки 15 раз нарушили перемирие - ВИДЕО

В конце минувших суток обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась напряженной.

Боевики за сутки 15 раз нарушили перемирие - ВИДЕО

Российские наемные войска и подчиненные им боевики в течении суток 15 раз нарушали режим тишины. Вместе с тем Вооруженные Силы Украины контролируют ситуацию. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий сил АТО.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, ночью, неподалеку Троицкого боевики сначала били по укреплениям сил АТО из минометов калибра 120 миллиметров.

При этом около 23 часов вблизи этого же поселка выпустили 20 снарядов с реактивной системы залпового огня. Кроме того, вечером оккупанты очередной раз подвергая опасности гражданское население, обстреляли из 120-миллиметровых минометов жилой сектор поселка Водяное.

На Донецком направлении под гранатометным огнем пророссийских наемников оказались украинские позиции на подступах к Авдеевки и на шахте Бутовка.

По этой же оружия боевики вели огонь вблизи Крымского, что на Луганском направлении.

Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие. При этом в результате боевых действий погибли четверо украинских военных. Еще четверо получили ранения.


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