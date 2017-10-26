Bloomberg назвал богатейшего монарха Европы

Отмечается, что состояние монарха составляет 4,4 миллиарда долларов, и в глобальном рейтинге миллиардеров она занимает 444-е место.

При этом состояние королевы Великобритании Елизаветы II агентство оценило в 380 миллионов долларов.

Большую часть финансовых средств Хансу Адама принес частный банк LGT Group, который обслуживает по всему миру самых обеспеченных людей.

По информации издания, в этом году капитализация банка выросла на 64 процента.

В то же время самые богатые представители знати в Европе - это англичане. В частности, лидером является Хью Гросвенор, седьмой герцог Вестминстерский, обладающий состоянием в 13 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", миллиардер и медиамагнат, а также человек которого сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, Андрей Бабиш скорее всего может занять должность премьер-министра Чехии после парламентских выборов 20-21 октября текущего года. Бабиш владеет главным спонсором партии - агрохимическим конгломератом "Агроферт" - и является вторым богатейшим человеком в Чехии.