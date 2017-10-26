16:47 26.10.2017 | Общество | Новости
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Bloomberg назвал богатейшего монарха Европы

Самым богатым монархом Европы оказался правитель Лихтенштейна князь Ханс Адам II. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg назвал богатейшего монарха Европы

Отмечается, что состояние монарха составляет 4,4 миллиарда долларов, и в глобальном рейтинге миллиардеров она занимает 444-е место.

При этом состояние королевы Великобритании Елизаветы II агентство оценило в 380 миллионов долларов.

Большую часть финансовых средств Хансу Адама принес частный банк LGT Group, который обслуживает по всему миру самых обеспеченных людей.

По информации издания, в этом году капитализация банка выросла на 64 процента.

В то же время самые богатые представители знати в Европе - это англичане. В частности, лидером является Хью Гросвенор, седьмой герцог Вестминстерский, обладающий состоянием в 13 миллиардов долларов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", миллиардер и медиамагнат, а также человек которого сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, Андрей Бабиш скорее всего может занять должность премьер-министра Чехии после парламентских выборов 20-21 октября текущего года. Бабиш владеет главным спонсором партии - агрохимическим конгломератом "Агроферт" - и является вторым богатейшим человеком в Чехии.


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