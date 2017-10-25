Во вторник на Донбассе четверо бойцов ВСУ погибли, еще четверо получили ранения - ВИДЕО

Вместе с тем наши войска контролируют ее. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие. При этом в результате боевых действий погибли четверо украинских военных. Еще четверо получили ранения.

В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной. Вечером и ночью российско-оккупационные группировки сконцентрировали огневые провокации, в основном на донецком и приморском направлениях

Так, на приморском направлении после шести часов вечера боевики дважды били из 82-мм минометов и один раз из противотанкового гранатомета на подступах к Водяному. Также под огонь минометов калибра 82-мм, гранатометов дважды попали украинские позиции возле Талаковки.

На донецком направлении противник после семи часов вечера и почти до полуночи из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинских защитников Авдеевки. Из этого же оружия боевики били по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцевого и Луганского. В результате обстрела украинских укреплений неподалеку Верхнеторецкого получил ранения один украинский военный.

На луганском направлении провокация боевиков с применением стрелкового оружия зафиксирована у Трехизбенки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое украинских военных. Еще двое сегодня подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Таким образом сегодня наша армия потеряла четверых военнослужащих.