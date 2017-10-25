16:37 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО дезертировал силовик

Согласно информации службы правопорядка ВСУ, в зоне АТО силовик с оружием сам покинул место своей службы.

В зоне АТО дезертировал силовик

Так, в зоне проведения АТО на востоке Украины – на Луганщине – один из бойцов с оружием самовольно оставил место несения службы. Такие данные содержатся в сообщении Луганской облгосадминистрации – в социальной сети.

На данный момент работники Нацполиции и служащие ВСУ ведут розыск дезертира из воинской части А1008 – ищут солдата Александра Константиновича Чуйкова, 1990 года рождения. Мужчина 21 октября самовольно оставил место своей службы – около н.п. Счастье.

Как сообщал УРА-Информ, Украина провела в зоне АТО 25 инспекций – согласно Венскому договору.


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