11:39 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ужгородской школе возобновили учебу после отравления газом

В результате вчерашней утечки неизвестного газа в девятой школе Ужгорода было приостановленно обучение. Однако на сегодняшний день, 25 октября, учебный процесс полностью восстановлен.

В ужгородской школе возобновили учебу после отравления газом

Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

Отметим, что сейчас обучение в школе № 9 проводится как обычно, помещения проветрены. Кроме того, каких-либо угроз для жизни школьников не существует. 

При этом медики утверждают, что пострадавшие дети уже сегодня отправятся домой. В то же время главный врач городской детской больницы Игорь Рошко рассказал о состоянии детей, которые оставались в больнице после вчерашнего инцидента в СОШ № 9.

Согласно его словам, все симптомы прошли, жалоб у школьников практически нет, температура в норме. "Сегодня детей отпустят домой, как только родители смогут их забрать", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ужгороде из школы №9 экстренно эвакуировали детей из-за выброса газа. Пятерых школьников из-за отравления забрала скорая.


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