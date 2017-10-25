14:52 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за неделю 140 тысяч граждан заболели ОРВИ

На третьей неделе октября в Украине ОРВИ и гриппом уже заболело около 140 тысяч человек. 

В Украине за неделю 140 тысяч граждан заболели ОРВИ

Такие данные распространила пресс-служба Минздрава. Согласно этой информации –уже на третьей неделе октября 2017 г. грипп и ОРВИ были диагностированы примерно у 140-ка тысяч граждан. В основном в помощи медиков нуждались дети, которым еще не исполнилось 14 лет.

Наиболее высокий показатель заболеваемости ОРВи зафиксирован на Киевщине (примерно 659 заболевших на 100 тысяч населения). Смертей по итогам осложнений гриппа не замечено. Минздрав отметил, что заболеваемость гриппом повысилась с начала октября 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, за вторую неделю октября в стане гриппом заболело около 165 тысяч украинцев.


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