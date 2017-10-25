В Украине введут единый билет на автобус и поезд

Такие сведения в рамках недавнего правительственного заседания распространил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов. Согласно его заявлению – вскоре компания намерена внедрить единый билет – с автотранспортом.

Кравцов при этом не уточнил, в каких именно направлениях поездок можно будет воспользоваться таким единым билетом. Но чиновник подчеркнул, что в планах у компании – онлайн-торговля билетами – на поезда, которые едут в ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, с третьего ноября начнет ходить поезд Киев-Тернополь. Это будет скоростной поезд "Интерсити".