13:50 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине введут единый билет на автобус и поезд

"Укрзализныця" планирует вскоре ввести единый билет на автобус и поезд для украинцев.

В Украине введут единый билет на автобус и поезд

Такие сведения в рамках недавнего правительственного заседания распространил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов. Согласно его заявлению – вскоре компания намерена внедрить единый билет – с автотранспортом.

Кравцов при этом не уточнил, в каких именно направлениях поездок можно будет воспользоваться таким единым билетом. Но чиновник подчеркнул, что в планах у компании – онлайн-торговля билетами – на поезда, которые едут в ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, с третьего ноября начнет ходить поезд Киев-Тернополь. Это будет скоростной поезд "Интерсити".


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