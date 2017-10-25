В Украине в среду холодно, местами мокрый снег

В восточной части страны дождь, местами с мокрым снегом, днем в Волынской и Ровенской областях небольшой дождь. На остальной территории осадков синоптики не обещают.

Ветер северо-восточный с переходом в западной части на юго-восточный, 7-12 метров на секунду, в южных и восточных областях порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем не поднимется выше 4-9 градусов.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса мороза. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

На западе Украины без существенных осадков, только днем в Волынской и Ровенской областях пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до 4-11 градусов.

На севере страны в среду сухо и прохладно. Ночью столбики термометров будут колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от 3 до 9 градусов тепла.

В центре сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

В восточных регионах сегодня дождь, ночью и утром с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градуса. Днем потеплеет до 2-7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 3-8 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.