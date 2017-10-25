В Украине в 2017 году на пожарах погибло больше тысячи граждан

Эти данные распространило Управление по работе со СМИ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Согласно этим данным – с начала 2017 г. показатель о погибших, а также пострадавших на пожарах в стране составил 1222 человека и 1189 граждан – соответственно. В основном жертвами огненного бедствия становились именно пожилые люди, семьи с детьми и граждане в непростых жизненных обстоятельствах. Также известно, что 75 пожаров произошло в стране только в течение последних суток.

Как сообщал УРА-Информ, на Виннитчине горела школа. По итогам возгорания люди не пострадали.