В Twitter ужесточат правила размещения политической рекламы

Как сообщает AFP, рекламодатели будут обязаны идентифицировать, какого рода кампанию представляют их объявления. Кроме того, у политической рекламы появится специальное обозначение. Ее будут сопровождать данные о суммарных расходах на кампанию, заказчиках и целевой аудитории.

"Отзывы пользователей о неприемлемых объявлениях будет обрабатывать специально созданный "центр прозрачности", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Facebook в следующем году может прекратить работу в России, если не выполнит закон локализации персональных данных. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin, отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров.