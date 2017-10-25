В Twitter ужесточат правила размещения политической рекламы

Крупнейшая социальная сеть Twitter ужесточит правила для публикации политической рекламы. Теперь компания будет публиковать полную информацию обо всех рекламных объявлениях.
Как сообщает AFP, рекламодатели будут обязаны идентифицировать, какого рода кампанию представляют их объявления. Кроме того, у политической рекламы появится специальное обозначение. Ее будут сопровождать данные о суммарных расходах на кампанию, заказчиках и целевой аудитории.
"Отзывы пользователей о неприемлемых объявлениях будет обрабатывать специально созданный "центр прозрачности", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Facebook в следующем году может прекратить работу в России, если не выполнит закон локализации персональных данных. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin, отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров.