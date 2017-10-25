11:18 25.10.2017 | Общество | Новости
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В Twitter ужесточат правила размещения политической рекламы

Крупнейшая социальная сеть Twitter ужесточит правила для публикации политической рекламы. Теперь компания будет публиковать полную информацию обо всех рекламных объявлениях.

В Twitter ужесточат правила размещения политической рекламы

Как сообщает AFP, рекламодатели будут обязаны идентифицировать, какого рода кампанию представляют их объявления. Кроме того, у политической рекламы появится специальное обозначение. Ее будут сопровождать данные о суммарных расходах на кампанию, заказчиках и целевой аудитории.

"Отзывы пользователей о неприемлемых объявлениях будет обрабатывать специально созданный "центр прозрачности", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Facebook в следующем году может прекратить работу в России, если не выполнит закон локализации персональных данных. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin, отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров.


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