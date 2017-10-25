В Днепропетровской области за взятки задержаны офицеры Нацполиции

Полковники вымогали 20 тысяч долларов за решение сфабрикованного дела. Как сообщила в среду, 25 октября, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, военная прокуратура удачно провела операцию совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Во время этой операции был разоблачен старший оперуполномоченный по особо важным делам УЗЭ Нацполиции области и заместитель начальника следственного отдела Каменского отделения полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. За деньги они обещали не привлекать гражданина к уголовной ответственности, а также не проводить против него следственные действия и снять арест с принадлежащего ему имущественного комплекса Днепродзержинской швейной фабрики.

Не договорившись на переговорах, злоумышленники пригрозили бывшему соучредителю фабрики арестом имущества, а затем предложили снять его за 20 тысяч долларов. Для прикрытия своей деятельности взяточники привлекли своего знакомого в качестве посредника, который был задержан во время получения 540 тысяч гривен.

Всех фигурантов дела задержали и им готовится объявление в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники главного следственного управления Национальной полиции Украины во вторник утром, 24 октября, в Тернополе задержали двух налоговиков. Руководитель одного из отделений налоговой инспекции и ревизор-инспектор областного управления Государственной фискальной службы попались на взятке. Как сообщили в департаменте защиты экономики Нацполиции, чиновники организовали преступную схему по минимизации штрафов, которая позволила им получить неправомерную выгоду за свои услуги.