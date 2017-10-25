В Черниговской области голова сельрады попался на взятке

Чиновник вымогал у предпринимателя 68 тысяч гриве. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, за эту сумму сельский голова обещал дать разрешения не покупку помещения, а также выделить землю для осуществления предпринимательской деятельности. Чиновник был задержан непосредственно во время получения оговоренной суммы.

Сейчас правоохранители проводят обыски по месту работы подозреваемого, а также готовят ему подозрение и избрание меры пресечения. Санкция статьи, по которой обвиняется задержанный, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области полиция задержала двух офицеров Национальной полиции Украины. Полковники вымогали 20 тысяч долларов за решение сфабрикованного дела.