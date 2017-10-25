В Беларуси на границе задержали украинца

Отмечается, что пинские пограничники выявили гражданина Украины, которому запрещен въезд в Беларусь.

На пункте пропуска Верхний Теребежов, 24 октября, при оформлении на выезд из Беларуси в Украину в ходе пограничного контроля был выявлен гражданин Украины.

Им оказался 44-летний житель Тернопольской области, который находится в списках лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен.

По информации белорусских пограничников, мужчина следовал из России в Украину транзитом через Беларусь.

В ходе разбирательства установлено, что в 2013 году гражданин был депортирован из страны с запретом въезда на пять лет за нарушение правил пребывания. Однако он проигнорировал данное решение и вновь отправился на белорусскую территорию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Украинцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.