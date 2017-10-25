В Афинах метро на сутки прекратит работу

Так, в Афинах по причине проводимого страйка на сутки метро прекратит свою работу. Такие данные распространили местные СМИ. Метро прекратит функционировать 26-го октября. Протесты же организовал профсоюз SELMA – по причине планов местного правительства включить компанию-управленца метро STASY в фонд приватизации госактивов.

При этом в SELMA отметили, что правительственное решение приведет метрополитен в "хаос", способный затронуть рабочих и многие тысячи пассажиров.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве метро на Троещину будет иметь длину 18 километров.