15:56 25.10.2017 | Общество | Новости
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В Афинах метро на сутки прекратит работу

Страйк в Афинах связан с решением о включении компании-управленца метрополитена в фонд приватизации государственных активов.

В Афинах метро на сутки прекратит работу

Так, в Афинах по причине проводимого страйка на сутки метро прекратит свою работу. Такие данные распространили местные СМИ. Метро прекратит функционировать 26-го октября. Протесты же организовал профсоюз SELMA – по причине планов местного правительства включить компанию-управленца метро STASY в фонд приватизации госактивов.

При этом в SELMA отметили, что правительственное решение приведет метрополитен в "хаос", способный затронуть рабочих и многие тысячи пассажиров.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве метро на Троещину будет иметь длину 18 километров.


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