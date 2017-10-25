Украинцы уже оформили более 5,5 млн биометрических паспортов

Соответствующие сведения он опубликовал на своей странице в Facebook. В частности, он утверждает, что с начала 2017 года загранпаспортов оформлено 3 млн 126 тыс.

"В общем биометрических документов в Украине оформлено 5 млн 516 тыс. 141 с января 2015 года", - отметил Гунько.

Также спикер Государственной миграционной службы Украины добавил, что граждане Украины в целом оформили 1,137 млн ID-карточек, за этот год оформлено 856 тыс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Канады очень бережливо относятся к отношениям с Украиной и будут делать все возможное для скорейшего введения безвизового режима. Решение относительно визовой политики принимается на основе целостной оценки рисков и преимуществ.