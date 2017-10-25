12:15 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд над Януковичем вновь перенесли

Оболонский районный суд города Киева в среду, 25 октября, постановил перенести судебное заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Суд над Януковичем вновь перенесли

Заседание будет продолжено 26 октября 2017 года. Об этом заявил судья Оболонского суда Владислав Девятко. Он также постановил, что рассмотрение дела начнется в десять часов утра.

Вместе с тем суд принял решение о замене адвоката Януковича Герасько другим адвокатом, поскольку считает необходимым реализацию права подзащитного на квалификационную защиту. Замена адвоката состоится вследствие невыполнения им своих обязанностей, - пояснил судья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в четверг, 19 октября, объявил перерыв в деле о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.


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