Суд над Януковичем вновь перенесли

Заседание будет продолжено 26 октября 2017 года. Об этом заявил судья Оболонского суда Владислав Девятко. Он также постановил, что рассмотрение дела начнется в десять часов утра.

Вместе с тем суд принял решение о замене адвоката Януковича Герасько другим адвокатом, поскольку считает необходимым реализацию права подзащитного на квалификационную защиту. Замена адвоката состоится вследствие невыполнения им своих обязанностей, - пояснил судья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в четверг, 19 октября, объявил перерыв в деле о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.