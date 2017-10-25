Правительство запланировало на 2020 год перепись населения Украины, - Розенко

На ее проведение потребуется минимум два миллиарда гривен. Об этом во вторник, 24 октября, в эфира одной из украинских радиостанций заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам, проведение переписи запланировано согласно соответствующим законам Украины и постановлений правительства. Его подготовка займет время и денег, - добавив, Розенко.

Напомним, в мае Розенко оценил перепись населения Украины в один миллиард гривен. По его словам, перепись - это единственный инструмент, позволяющий получить 100%-ную картину уровня и качества жизни украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине последний раз перепись население проводили в 2001 году, затем переписи неоднократно переносилось согласно правительственным решениям в связи с отсутствием средств в государственном бюджете.

В прошлом году Кабинет министров Украины заявил, что планирует начат перепись населения. Для это была создана межведомственная рабочая группа по вопросам научно обоснованного оценивания демографического развития Украины. При этом в правительстве считают, что перепись населения необходимо проводится один раз в десять лет.