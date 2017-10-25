Польша усилила проверки на границе с Украиной

На пункте пропуска Дорогуск на границе с Украиной польские пограничники стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан. Которые следуют в страну через украинский пункт пропуска Ягодин.
Об этом в среду, 25 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
По данным ведомства, из-за проверок замедлится процесс оформления транспортных средств.
Тщательный осмотр автобусов будет осуществляться постоянно, а осмотр легковых автомобилей только во время проведения таможенными органами Польши специальных мероприятий.
Точные сроки таких мероприятий не сообщаются.
Всем, кто планирует пересекать границу с Польшей, ведомство рекомендует воспользоваться другими пунктами пропуска.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.