Польша усилила проверки на границе с Украиной

Об этом в среду, 25 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, из-за проверок замедлится процесс оформления транспортных средств.

Тщательный осмотр автобусов будет осуществляться постоянно, а осмотр легковых автомобилей только во время проведения таможенными органами Польши специальных мероприятий.

Точные сроки таких мероприятий не сообщаются.

Всем, кто планирует пересекать границу с Польшей, ведомство рекомендует воспользоваться другими пунктами пропуска.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.