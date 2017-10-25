17:18 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177268:nastya

Польша усилила проверки на границе с Украиной

На пункте пропуска Дорогуск на границе с Украиной польские пограничники стали более тщательно проверять транспорт и личные вещи граждан. Которые следуют в страну через украинский пункт пропуска Ягодин.

Польша усилила проверки на границе с Украиной

Об этом в среду, 25 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, из-за проверок замедлится процесс оформления транспортных средств.

Тщательный осмотр автобусов будет осуществляться постоянно, а осмотр легковых автомобилей только во время проведения таможенными органами Польши специальных мероприятий.

Точные сроки таких мероприятий не сообщаются.

Всем, кто планирует пересекать границу с Польшей, ведомство рекомендует воспользоваться другими пунктами пропуска.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив