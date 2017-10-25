Печерский суд арестовал одного из участников столкновения под Радой

Его взяли под стражу прямо в зале суда после того, как судья зачитала соответствующее решение. При этом адвокаты обвиняемого настаивали на любой другой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Они были согласны на круглосуточный арест с ношением электронного браслета. В свою очередь прокуратура настаивала именно на аресте и ходатайство прокуратуры судья полностью удовлетворила.

Адвокаты заверили, что будут подавать апелляцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что одному из участников столкновений у здания Верховной Рады Украины объявлено подозрение. Так, по словам Князева, уголовные дела, открытые по факту столкновений под Радой, плавно расследуются.