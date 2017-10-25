Обжаловать арест Елены Зайцевой адвокаты не будут

Как пояснила в среду 25 октября, адвокат Юлия Козырь, апелляции не будет. Мы не хотим привлекать внимание, создавать ажиотаж вокруг Зайцевой.

Напомним, вечером 18 октября на перекресткеулиц Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg.

В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте, остальные были доставлены в с больницу.

Как сообщал УРА-Информ, водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 49-летнего Геннадий Дронов завил, что не виновен в аварии. По его словам, его Volkswagen двигался на зеленый свет, когда на большой скорости в него влетел Lexus.