13:32 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177236:Polishuk

Обжаловать арест Елены Зайцевой адвокаты не будут

Адвокаты Елены Зайцевой, которую обвиняют в смерти пяти человек в центре Харькова 18 октября, обжаловать меру пресечения своей подзащитной не будут.

Обжаловать арест Елены Зайцевой адвокаты не будут

Как пояснила в среду 25 октября, адвокат Юлия Козырь, апелляции не будет. Мы не хотим привлекать внимание, создавать ажиотаж вокруг Зайцевой.

Напомним, вечером 18 октября на перекресткеулиц Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg.

В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте, остальные были доставлены в с больницу.

Как сообщал УРА-Информ, водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 49-летнего Геннадий Дронов завил, что не виновен в аварии. По его словам, его Volkswagen двигался на зеленый свет, когда на большой скорости в него влетел Lexus.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив